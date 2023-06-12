ДБР передало ЗСУ заарештовані авто родичів Медведчука і Козака вартістю понад $1 млн

Державне бюро розслідувань передало Збройним силам України 17 автомобілів з активів родичів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

"Працівники ДБР передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, заарештованих у родичів Медведчука та Козака: 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Їхня вартість становить $1,1 млн", - повідомляється на сайті ДБР у понеділок.

Ці транспортні засоби "належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії Росії проти України. Вони також є суб'єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівській області, у межах якого у квітні 2022 року на автомобілі було накладено арешт".

"ДБР домоглося, щоб автівки потрапили до ЗСУ та допомагали нашим захисникам у боротьбі з ворогом", - зазначено в повідомленні.