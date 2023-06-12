Події

10:14 12.06.2023

Авіація завдала шести ударів по районах зосередження особового складу ворога - Генштаб ЗСУ

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Авіація завдала шести ударів по районах зосередження особового складу ворога - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала шести ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника, а також ліквідувала два пункти управління, два артпідрозділи і радіолокаційну станцію окупантів, повідомив Генштаб Збройних сил України.

Повідомляється, що за минулу добу 11 червня "авіація сил оборони завдала шести ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії водночас вразили два пункти управління, два артилерійські підрозділи на вогневих позиціях і радіолокаційну станцію ворога", - йдеться в ранковому зведенні в понеділок.

Теги: #авіація #удари #ворог

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