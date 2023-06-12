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09:46 12.06.2023

У рамках наступного "Рамштайна" обговорять подробиці "авіаційної коаліції" - Резніков

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У рамках наступного "Рамштайна" обговорять подробиці "авіаційної коаліції" - Резніков

На наступній зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" обговорять детальні речі "авіаційної коаліції", зокрема навчання пілотів, а також техніків та інженерів, які обслуговуватимуть літаки, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"У рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції". У цьому випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів, і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції", - наводить слова Резнікова Міноборони.

Повідомляється, що міністр включив до складу української делегації представників Повітряних сил. "Командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які курують підготовку пілотів та логістичні питання", - сказав Резніков.

Міністр оборони також наголосив на інших темах, які планують обговорити на майбутньому "Рамштайні", зокрема "все, що стосується ППО, снарядів амуніції, артилерії. Наші пріоритети не змінилися. Ця війна – це війна ресурсів. Ресурсів - значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне", - сказав він, і додав, що "тому важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки. Як на території України разом із партнерами, так і в дружніх прикордонних країнах", - підсумував міністр. 

Теги: #авіація #рамштайн

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