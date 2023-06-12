Минулої доби окупанти здійснили п'ять обстрілів прикордоння Сумщини – ОВА

Минулої доби російські окупанти здійснили п'ять обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано тридцять вибухів, пошкоджено чотири приватні будинки, дві багатоповерхівки, шість гаражів і лінія електропередач, повідомляє прес-служба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 30 вибухів", - йдеться у повідомленні в Телеграм у неділю ввечері.

Зокрема, по території Великописарівської громади ворог бив із міномету (прозвучало 8 вибухів) та ствольної артилерії (зафіксовано 6 вибухів).

У Новослобідській громаді був обстріл зі ствольної артилерії (прозвучало 9 вибухів) та мінометів (було 2 вибухи).

Білопільську громаду війська РФ обстріляли із ствольної артилерії (прозвучало 5 вибухів) по м. Білопілля. Внаслідок чого, пошкоджень зазнали 4 приватні домоволодіння, 2 багатоповерхівки, ЛЕП та 6 приватних гаражів.