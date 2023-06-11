Події

23:35 11.06.2023

Зеленський із президентом Польщі обговорили очікування від Вільнюського саміту та потреби у військовій допомозі

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Зеленський із президентом Польщі обговорили очікування від Вільнюського саміту та потреби у військовій допомозі

Зеленський із президентом Польщі Анджеєм Дудою обговорили очікування від Вільнюського саміту та першочергові потреби для фронту, повідомив глава української держави у телеграм-каналі в неділю ввечері.

"Завершили пізню і, як завжди, продуктивну розмову з Анджеєм Дудою. Обговорили наші очікування від саміту НАТО у Вільнюсі. Ми розуміємо важливість сильних кроків Альянсу щодо гарантій безпеки для України. Дякую за потужну оборонну підтримку з боку Польщі. Обговорили також подальші першочергові потреби для фронту", - написав Зеленський.

Він подякував лідеру Польщі за міцну та непохитну позицію в підтримці України.

 

Теги: #нато #україна #саміт #вільнюс #очікування #зеленський

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