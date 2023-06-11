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21:06 11.06.2023

ЗС України деокупували Благодатне і Макарівку

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ЗС України деокупували Благодатне і Макарівку

Українські війська деокупували населені пункти Благодатне і Макарівку бахмутського напрямку Донецької області, також ЗСУ просунулися вперед на 250 м в районі Берхівського водосховища, і до 1,5 км на півдні, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На напрямках, на яких проводиться наступ: на Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх у районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 м. На півдні є просування за двома напрямками від 300 до 1500 метрів. Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка", - написала Маляр у телеграм-каналі в неділю.

"На напрямках, де наші війська в обороні: жодної позиції не втрачено", - наголосила вона.

 

 

 

Теги: #зсу #деокупація #бахмутський_напрямок

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