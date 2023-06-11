Події

20:04 11.06.2023

На бахмутському напрямку тривають позиційні бої, на лимано-куп'янському знищено 12 дронів противника

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На бахмутському напрямку тривають позиційні бої, на лимано-куп'янському знищено 12 дронів противника

На бахмутському напрямку тривають позиційні бої, повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Ворог, використовуючи ствольну і реактивну артилерію, завдає ударів по наших позиціях - 280 разів за минулу добу різними калібрами і системами, завдав 7 авіаударів. 5 бойових зіткнень відбулося, в яких ми знищили 92 окупантів, 164 поранені, один потрапив у полон", - розповів він в ефірі національного телемарафону в неділю.

За даними Череватого, за добу підбито два танки противника, БМП, БМД, бронеавтомобіль, два безпілотники, протитанковий ракетний комплекс, гармату, 1 склад із боєприпасами, 3 автомобілі, які підвозили боєприпаси.

При цьому він зазначив, що "зараз ми не маємо переваги над ворогом у силах і засобах".

За словами спікера, найчутливішою є перевага ворога в кількості артилерійських снарядів і ракет: "Добре, що менше, ніж рік тому, але досить багато".

При цьому Череватий наголосив, що українські захисники досягають паритету, оскільки максимально влучають у ціль. "На кожен їхній снаряд, який випускає артилерія, здебільшого за радянською методичкою,... наші воїни діють набагато прагматичніше, проводячи потужну розвідку і дорозвідку, насамперед за допомогою дронів, і б'ють так, що колись був вислів "кожен постріл - у ціль". Вони майже намагаються його досягти. Уже багато місяців ми перебуваємо на артилерійській дієті. Ми не можемо собі дозволити розкіш розкидатися снарядами, як вони роблять. Тому досягаємо паритету, максимально влучаючи в ціль", - сказав він.

Спікер також розповів про ситуацію на лимано-куп'янському напрямку: ворог здійснив 536 обстрілів за добу, 16 авіанальотів.

"Загалом відбулося 9 бойових зіткнень, зокрема, намагалися атакувати поблизу Білогорівки. Але ці штурми, як і попередньої доби, були безрезультатними. 48 окупантів було знищено, 101 поранено. Підбито 3 танки, БМП, БТР, 82 міномети і рекордний показник за цю добу - 12 їхніх дронів-камікадзе було знищено типу "Ланцет", а також склад боєприпасів польовий", - підсумував Череватий.

 

 

Теги: #фронт #ситуація

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