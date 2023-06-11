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19:48 11.06.2023

ОК "Південь": Росіяни завдали авіаудару по місцях евакуації з місць підтоплення в Бериславському районі, пошкоджено дитячий садок і сім житлових будівель

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ОК "Південь": Росіяни завдали авіаудару по місцях евакуації з місць підтоплення в Бериславському районі, пошкоджено дитячий садок і сім житлових будівель

Російські війська в першій половині дня знову завдали удару керованими авіаційними бомбами по Бериславському району Херсонської області: пошкоджено дитячий садочок і 7 житлових будинків, обійшлося без жертв, повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ворог знову завдав авіаційного удару по Бериславщині, було влучання керованими авіаційними бомбами в дитячий садочок, 5 будівель пошкоджено в одному населеному пункті, ще 2 в іншому. На щастя, обійшлося без жертв", - сказала Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону в неділю вдень.

Як зазначила спікерка ОК "Південь", ситуація в Бериславському районі складна, частина території перебуває в зоні підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. "І щойно Бериславщина почала відчувати полегшення - вода почала відступати - ворог почав застосовувати авіацію і бити керованими авіабомбами", - сказала вона.

Коментуючи питання щодо чорноморської частини бойових дій, Гуменюк відзначила метушливість противника, який навіть попри штормову ситуацію в морі виводить кораблі із зон базування та тримає їх у відкритому морі. "Вважають, що там вони менш уразливі, оскільки розосереджені і займають велику площу", - сказала вона. За словами Гуменюк, російське корабельне угруповання зранку зазнало змін - "зайшов ще один корабель у зону бойового чергування, можливо, для застосування в нічний час".

Гуменюк також наголосила, що безпекова ситуація на Чорноморському узбережжі після підриву Каховської ГЕС стала більш складною. Так, тільки за сьогодні було виявлено та знешкоджено дві якірні річкові міни, які явно потрапили з Дніпра. "Це підтверджує небезпеку Чорноморського узбережжя сьогодні, а аж ніяк не його рекреаційні можливості. Одну з мін було виявлено під час спостереження за узбережжям, а другу міну місцевий житель примудрився принести собі на подвір'я. Але здоровий глузд переміг, він викликав піротехніків і ДСНС, які знешкодили міну", - розповіла речниця.

 

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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