Три людини загинули, ще десять поранені внаслідок обстрілу човна з людьми, які евакуювалися

Унаслідок обстрілу російськими військами човна, на якому евакуювалися люди з лівого берега Дніпра, троє людей загинули, ще 10 дістали поранення, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через обстріл човна, на якому евакуювалися люди з лівого берега, постраждали тринадцять осіб. Три мирні жителі загинули, ще десять дістали поранення, серед них двоє правоохоронців", - написав Прокудін у телеграм-каналі в неділю.

"74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти...", - повідомив Прокудін.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, загалом у рамках рятувальної операції під Херсоном правоохоронці вивезли 21 людину. "Практично всі - люди похилого віку, маломобільні. Це був великий ризик, але ми не могли залишити людей напризволяще. У результаті - підступний обстріл у спину", - написав він у фейсбук.