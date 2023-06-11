Українська авіація шість разів атакувала скупчення сил противника, ліквідовано два пункти управління та два артпідрозділи окупантів

Авіація Сил оборони протягом доби 6 разів атакувала скупчення сил противника, також ліквідовано 2 пункти управління, 2 артилерійські підрозділи і радіолокаційну станцію ворога, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України в неділю ввечері.

"Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 2 пункти управління, 2 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях і радіолокаційну станцію противника", - зазначено в повідомленні.