Події

19:07 11.06.2023

Українська авіація шість разів атакувала скупчення сил противника, ліквідовано два пункти управління та два артпідрозділи окупантів

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Українська авіація шість разів атакувала скупчення сил противника, ліквідовано два пункти управління та два артпідрозділи окупантів

Авіація Сил оборони протягом доби 6 разів атакувала скупчення сил противника, також ліквідовано 2 пункти управління, 2 артилерійські підрозділи і радіолокаційну станцію ворога, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України в неділю ввечері.

"Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 2 пункти управління, 2 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях і радіолокаційну станцію противника", - зазначено в повідомленні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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