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19:04 11.06.2023

Серед військового складу РФ відзначається пригнічений настрій через нерозуміння цілей бойових дій в Україні

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Серед військового складу РФ відзначається пригнічений настрій через нерозуміння цілей бойових дій в Україні

Серед мобілізованих до лав армії РФ відзначаються пригнічені настрої у зв'язку з нерозумінням завдань і цілей бойових дій в Україні, а також невизначеність їхньої тривалості, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Останнім часом серед мобілізованого особового складу противника відзначаються пригнічені настрої через нерозуміння завдань і цілей так званої "спеціальної військової операції". Також на моральний стан російських окупантів впливає невизначеність термінів залучення до бойових дій і перебування у складі збройних сил", - йдеться у вечірньому зведенні в неділю.

Також зазначається, що "Російська федерація, у розв'язаній нею війні, продовжує зазнавати значних втрат у живій силі. Зокрема, через безуспішні штурмові дії та спроби поліпшити своє тактичне становище на Бахмутському напрямку, багато особового складу втратили підрозділи повітряно-десантних військ".

Генштаб поінформував, що оборонній промисловості РФ санкції даються взнаки, зокрема відомо про заборону на використання партій артилерійських боєприпасів 122 і 152 мм, виробництва 2023 року через їхню самодетонацію.

"До того ж відзначається погіршення рівня забезпечення підрозділів окупантів озброєнням і військовою технікою", - підсумували в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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