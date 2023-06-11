У ніч на неділю знищено 6 БПЛА "Shahed-136/131" - ПС ЗСУ

У ніч на неділю українські захисники знищили 6 БПЛА "Shahed-136/131", повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.

"Окупанти продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Вночі 11 червня 2023 року атаковано прифронтові зони - Харківська та Сумська області. За попередніми даними в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" протиповітряною обороною знищено шість іранських ударних дронів", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі вранці в неділю.