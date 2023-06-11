Події

07:12 11.06.2023

У Луганській і Донецькій областях тривають важкі бої, за добу - 35 бойових зіткнень

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У Луганській і Донецькій областях тривають важкі бої, за добу - 35 бойових зіткнень

У Луганській і Донецькій областях тривають важкі бої, за добу було 35 бойових зіткнень, також ворог продовжує ракетний терор населення, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України.

"Минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 8 ракет, зокрема, 4 крилаті ракети наземного базування "Іскандер", і 35 іранських ударних БпЛА типу "Shahed" по військових об'єктах і об'єктах критичної інфраструктури", - ідеться у зведенні.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 2 крилаті ракети та 20 ударних БпЛА типу "Shahed".

Крім того, ворог завдав 92 авіаційні удари та здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

"Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою", - зазначає Генштаб ЗСУ.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулося 35 бойових зіткнень.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли прикордонних населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської областей.

На куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Кислівки та Котлярівки Харківської області.

На лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Ямполівка, Зарічне, Лиман, Спірне, Веселе, Роздолівка та Рай-Олександрівка Донецької області.

На бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в напрямку Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаударів у районах населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Торецьк і Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів у Авдіївки та Невельського.

На мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі ворожі атаки неподалік міста Мар'їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів поблизу Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки й обстріляв з артилерії Вугледар Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів у районах Новопавлівки, Гуляйполя та Оріхова Запорізької області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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