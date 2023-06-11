Серед російських мобілізованих почастішали випадки саботажу, дезертирів відправляють на "м'ясні штурми"

На тлі почастішання випадків саботажу і дезертирства серед мобілізованих, командування РФ вирішило відправляти їх у штурмові роти для "м'ясних штурмів", повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні.

"Через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби за мобілізацією у російській армії , відсутність значних досягнень на полі бою та поширення панічних настроїв щодо майбутніх перспектив, серед російських мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємин, а також дезертирства", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, для розв'язання цих проблем начальник генерального штабу збройних сил РФ ухвалив рішення, згідно з яким командирам з'єднань і військових частин наказано виявляти і відправляти таких осіб у штурмові роти для подальшого використання їх у так званих "м'ясних штурмах".