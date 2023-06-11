Події

07:06 11.06.2023

Серед російських мобілізованих почастішали випадки саботажу, дезертирів відправляють на "м'ясні штурми"

1 хв читати
Серед російських мобілізованих почастішали випадки саботажу, дезертирів відправляють на "м'ясні штурми"

На тлі почастішання випадків саботажу і дезертирства серед мобілізованих, командування РФ вирішило відправляти їх у штурмові роти для "м'ясних штурмів", повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні.

"Через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби за мобілізацією у російській армії , відсутність значних досягнень на полі бою та поширення панічних настроїв щодо майбутніх перспектив, серед російських мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємин, а також дезертирства", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, для розв'язання цих проблем начальник генерального штабу збройних сил РФ ухвалив рішення, згідно з яким командирам з'єднань і військових частин наказано виявляти і відправляти таких осіб у штурмові роти для подальшого використання їх у так званих "м'ясних штурмах".

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:17 11.06.2023
Українська авіація 16 разів атакувала скупчення сил противника, ліквідовано 2 пункти управління, 4 БПЛА противника

Українська авіація 16 разів атакувала скупчення сил противника, ліквідовано 2 пункти управління, 4 БПЛА противника

07:12 11.06.2023
У Луганській і Донецькій областях тривають важкі бої, за добу - 35 бойових зіткнень

У Луганській і Донецькій областях тривають важкі бої, за добу - 35 бойових зіткнень

19:24 10.06.2023
Українська авіація за добу 15 разів атакувала зосередження противника

Українська авіація за добу 15 разів атакувала зосередження противника

19:08 10.06.2023
Окупанти зазнають великих втрат, які намагаються приховати

Окупанти зазнають великих втрат, які намагаються приховати

19:05 10.06.2023
За добу ЗС України знищили дві крилаті ракети і 20 БПЛА, на фронті було 28 бойових зіткнень

За добу ЗС України знищили дві крилаті ракети і 20 БПЛА, на фронті було 28 бойових зіткнень

08:16 10.06.2023
ЗС України ліквідували майже 900 окупантів, 8 танків, 7 бронемашин, 15 артсистем і 16 БПЛА

ЗС України ліквідували майже 900 окупантів, 8 танків, 7 бронемашин, 15 артсистем і 16 БПЛА

07:17 10.06.2023
За добу відбулося 34 бойових зіткнення з ворогом на Луганщині та Донеччині

За добу відбулося 34 бойових зіткнення з ворогом на Луганщині та Донеччині

08:14 09.06.2023
ЗС України за добу ліквідували 1010 окупантів, 34 артсистеми і 13 БПЛА

ЗС України за добу ліквідували 1010 окупантів, 34 артсистеми і 13 БПЛА

07:29 09.06.2023
У Криму місцеві ЗМІ замовчують про підрив військами РФ дамби Каховської ГЕС

У Криму місцеві ЗМІ замовчують про підрив військами РФ дамби Каховської ГЕС

07:21 09.06.2023
Авіація завдала по ворогу 19 авіаударів за добу, 2 по ЗРК противника і знищила 10 БПЛА

Авіація завдала по ворогу 19 авіаударів за добу, 2 по ЗРК противника і знищила 10 БПЛА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська авіація 16 разів атакувала скупчення сил противника, ліквідовано 2 пункти управління, 4 БПЛА противника

У Луганській і Донецькій областях тривають важкі бої, за добу - 35 бойових зіткнень

Трюдо: Ми всі хочемо миру на українських умовах

Зеленський: Терористів заохочує слабкість світових лідерів, які не засудили російський злочин - підрив дамби Каховської ГЕС

Канада збільшує на 500 млн доларів військову допомогу Україні - Трюдо

ОСТАННЄ

Після руйнування дамби Каховської ГЕС гуманітарна ситуація в Україні значно погіршилася, близько 700 тис. осіб потребують питної води

Десятки стаціонарних і понад 10 мобільних пунктів доставки води працюють у Дніпропетровській області

Українські війська вели наступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту і досягли тактичних успіхів

Росіяни вивели в Чорне море ракетоносій "Калібрів", споряджений вісьмома ракетами

11 червня: Яке сьогодні свято

РФ продовжує відмовляти ООН у доступі на окуповану територію, затоплену внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС - Кислиця

11 червня в Одесі оголошено днем жалоби в пам'ять про загиблих унаслідок повітряної атаки на місто

Канада запроваджує додаткові санкції проти Росії для захисту української культури та самобутності - МЗС

Внаслідок підтоплення через сильні дощі поблизу с. Східниця розмито дороги, з гори Тустань евакуювали дітей - Львівська ОВА

Середній рівень підтоплення на Херсонщині знизився на 27 см, площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА