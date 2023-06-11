Події

03:30 11.06.2023

РФ продовжує відмовляти ООН у доступі на окуповану територію, затоплену внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС - Кислиця

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РФ продовжує відмовляти ООН у доступі на окуповану територію, затоплену внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС - Кислиця

 Росія продовжує блокувати доступ представникам ООН до окупованих районів, які були затоплені внаслідок підриву дамби Каховської гідроелектростанції, повідомив постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця.
"Наразі Росія продовжує відмовляти ООН у доступі на окуповану територію для надання допомоги постраждалим від повені. Я і мої колеги в Нью-Йорку закликали Росію дозволити доступ для ООН", - написав він у мікроблозі Twitter.
За словами Кислиці, Гріффітс (заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань - ІФ-У) каже, що посол Росії в ООН, з яким він зустрічався, не дав позитивної відповіді.
 

Теги: #оон #рф_терроризм #кислиця #каховська_гес

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