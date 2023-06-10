Порошенко: Після підриву Каховської ГЕС суд у Гаазі має видати ще один ордер проти Путіна за геноцид

Петро Порошенко закликав депутатів звернутися до Міжнародного кримінального суду, який має видати ще один ордер проти президента РФ Володимира Путіна за підрив Каховської ГЕС. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Кілька годин тому я повернувся з Херсонської області, куди ми доставили сотню тонн гуманітарної допомоги. Мали змогу поспілкуватися з жителями Херсона. Я захоплююся їхньою мужністю, витривалістю, незламністю", - розповів Порошенко.

Він зазначив, що російські окупанти продовжують обстрілювати евакуаційні пункти.

"Це - справжня ознака геноциду. І я вимагаю, щоб у документах Верховної Ради ми звернулися до Міжнародного кримінального суду щодо видачі другого ордеру проти путіна і його кліки за злочини, за геноцид проти українців", - наголосив Порошенко.