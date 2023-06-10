Події

19:24 10.06.2023

Українська авіація за добу 15 разів атакувала зосередження противника

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Українська авіація за добу 15 разів атакувала зосередження противника

Українська авіація за добу здійснила 15 ударів по місцях зосередження особового складу противника, двічі вдарила по ракетних комплексах, вразила 2 пункти управління ворога, повідомляє Генштаб Збройних сил України в суботу.

"Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу і 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу ЗС України, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції і ще 4 важливі об'єкти окупантів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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