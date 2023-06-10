Окупанти зазнають великих втрат, які намагаються приховати

Російські війська зазнають великих втрат, які намагаються приховати, зокрема, в окупованому Бердянську Запорізької області закрили доступ до міського моргу, повідомляє Генштаб Збройних сил України в суботу ввечері.

"Противник продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати. Так, у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, окупанти закрили для відвідування територію в західній частині міста навколо міського моргу. На території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів", - зазначається у зведенні.

За даними Генштабу ЗС України, рух санітарних автомобілів окупантів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення триває.