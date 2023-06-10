Події

19:08 10.06.2023

Окупанти зазнають великих втрат, які намагаються приховати

1 хв читати
Окупанти зазнають великих втрат, які намагаються приховати

Російські війська зазнають великих втрат, які намагаються приховати, зокрема, в окупованому Бердянську Запорізької області закрили доступ до міського моргу, повідомляє Генштаб Збройних сил України в суботу ввечері.

"Противник продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати. Так, у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, окупанти закрили для відвідування територію в західній частині міста навколо міського моргу. На території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів", - зазначається у зведенні.

За даними Генштабу ЗС України, рух санітарних автомобілів окупантів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення триває.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:24 10.06.2023
Українська авіація за добу 15 разів атакувала зосередження противника

Українська авіація за добу 15 разів атакувала зосередження противника

19:05 10.06.2023
За добу ЗС України знищили дві крилаті ракети і 20 БПЛА, на фронті було 28 бойових зіткнень

За добу ЗС України знищили дві крилаті ракети і 20 БПЛА, на фронті було 28 бойових зіткнень

08:16 10.06.2023
ЗС України ліквідували майже 900 окупантів, 8 танків, 7 бронемашин, 15 артсистем і 16 БПЛА

ЗС України ліквідували майже 900 окупантів, 8 танків, 7 бронемашин, 15 артсистем і 16 БПЛА

07:17 10.06.2023
За добу відбулося 34 бойових зіткнення з ворогом на Луганщині та Донеччині

За добу відбулося 34 бойових зіткнення з ворогом на Луганщині та Донеччині

08:14 09.06.2023
ЗС України за добу ліквідували 1010 окупантів, 34 артсистеми і 13 БПЛА

ЗС України за добу ліквідували 1010 окупантів, 34 артсистеми і 13 БПЛА

07:29 09.06.2023
У Криму місцеві ЗМІ замовчують про підрив військами РФ дамби Каховської ГЕС

У Криму місцеві ЗМІ замовчують про підрив військами РФ дамби Каховської ГЕС

07:21 09.06.2023
Авіація завдала по ворогу 19 авіаударів за добу, 2 по ЗРК противника і знищила 10 БПЛА

Авіація завдала по ворогу 19 авіаударів за добу, 2 по ЗРК противника і знищила 10 БПЛА

07:19 09.06.2023
За добу війська РФ завдали 43 авіаудари, здійснили 79 обстрілів із РСЗВ і 7 ракетних ударів, постраждали мирні люди

За добу війська РФ завдали 43 авіаудари, здійснили 79 обстрілів із РСЗВ і 7 ракетних ударів, постраждали мирні люди

07:11 09.06.2023
ЗС України за добу відбили понад 43 атаки РФ

ЗС України за добу відбили понад 43 атаки РФ

08:28 08.06.2023
Сили оборони ліквідували 730 окупантів, 28 артилерійських систем, 16 бронемашин, 18 танків і 15 БПЛА противника

Сили оборони ліквідували 730 окупантів, 28 артилерійських систем, 16 бронемашин, 18 танків і 15 БПЛА противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Терористів заохочує слабкість світових лідерів, які не засудили російський злочин - підрив дамби Каховської ГЕС

Канада збільшує на 500 млн доларів військову допомогу Україні - Трюдо

Усі українські воєначальники налаштовані позитивно - Зеленський про контрнаступ

Підтоплення в Херсонській області забрали вже 5 життів, 27 залишаються зниклими безвісти

Прем'єр-міністр Канади прибув до Києва

ОСТАННЄ

Міноборони України інформуватиме про просування ЗСУ лише після їх закріплення на позиціях

Із підтоплених територій евакуйовано 2 678 людей, 29 вважаються безвісти зниклими

У підтоплених районах Херсона рівень води знизився більш ніж на метр, проте місцевих жителів просять евакуюватися

Рада уточнить положення про конкурс на посаду судді КС відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії

Канада запроваджує чергові санкції щодо низки фізосіб і підприємств РФ

У Запорізькій області в результаті обстрілів одна людина поранена, двоє загинули

Зеленський: Терористів заохочує слабкість світових лідерів, які не засудили російський злочин - підрив дамби Каховської ГЕС

Рада ухвалила євроінтеграційний закон про запобігання зловживанням на оптових енергоринках REMIT

У Харківській області в результаті повторного обстрілу під час гасіння пожежі загинув рятувальник

СБУ ліквідувала вісім нових каналів переправлення "ухилянтів" за кордон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА