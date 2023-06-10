Події

18:53 10.06.2023

Український Червоний Хрест продовжить допомогу у відновленні Київщини

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Український Червоний Хрест продовжить допомогу у відновленні Київщини

Питання підтримки та відновлення Київської області обговорили представники Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) і начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Представники Українського Червоного Хреста зустрілися з Головою Київської обласної військової адміністрації Русланом Кравченко для обговорення питань щодо розбудови й відновлення області, яка однією із перших прийняла на себе атаку російської федерації", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в суботу.

Під час зустрічі йшлося про підтримку ТЧХУ в питаннях облаштування укриттів у закладах освіти, розбудови Центру ментального здоров'я, участі в реабілітації та соціальній адаптації людей, які постраждали внаслідок війни.

Особливу увагу сторони приділили питанню допомоги евакуйованим із Херсонської області.

"Український Червоний Хрест готовий забезпечити евакуйованих продуктовими та гігієнічними наборами, кухонною технікою", - зазначили в ТЧХУ.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України ТЧХУ в Київській області надало понад 75 тис. внутрішньо переміщеним особам гуманітарну допомогу, провело заходи з психосоціальної підтримки для більш як 7 тис. осіб, забезпечило прихистки понад 500 буржуйками, надав підтримку медико-соціальним установам.

ТЧХУ виділило близько 20 млн гривень на відновлення пошкоджених під час вибухів вікон у будинках Київської області та 1,4 тисячі гривень - на фінансування програми "Прихисток". Крім того, ТЧХУ відновило 5 закладів охорони здоров'я.

 

 

 

Теги: #київщина #відновлення #тчху

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