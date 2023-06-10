Події

11:54 10.06.2023

Харківська область уночі зазнала масованої атаки ворожих дронів, 1 мирний житель загинув, 1 поранений

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Харківська область уночі зазнала масованої атаки ворожих дронів, 1 мирний житель загинув, 1 поранений

Один житель Харківської області загинув, ще один дістав поранення в ніч на суботу внаслідок масованої атаки безпілотними літальними апаратами Богодухівського та Куп'янського районів Харківської області з боку РФ, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Вночі ворог завдав атаки, використавши більше ніж 10 БПЛА, по території Богодухівського та Куп'янського районів. Сталися пожежі. Загинув чоловік 29 років, зазнав поранення 39-річний чоловік", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив також, що протягом минулої доби під вогнем окупантів були населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.

Зокрема, у Горохуватці внаслідок ворожих обстрілів дістав поранення 48-річний чоловік. По Котлярах окупанти вдарили "Калібром". Ракета влучила в землю. Масштабних руйнувань і постраждалих немає. В Івашках унаслідок обстрілу пошкоджено інкубатор. У Глушківці через обстріли сталася лісова пожежа. У Вовчанську госпіталізовано з пораненням 63-річного чоловіка.

Джерело: https://t.me/synegubov/6406

Теги: #харківська_область #обстріли

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