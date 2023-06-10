Під обстрілом окупантів у п'ятницю загинув житель Курахового, поранено мешканця Торецька

Житель м. Курахове Донецької області загинув, також мешканець м. Торецьк зазнав поранень унаслідок обстрілу з боку російських окупантів у п'ятницю, 9 червня, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На Донецькому напрямку у Кураховому 1 людина загинула, зруйновано 1 будинок, пошкоджено ще 2. У Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка, Костянтинівка і Катеринівка. Зруйновано будинок у Ласточкиному Очеретинської громади", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

"На Горлівському напрямку 1 людина поранена у Торецьку — у громаді пошкоджено 3 будинки, 4 інфраструктурні об'єкти та адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки. У Соледарській громаді під обстрілами Міньківка, Васюківка і Роздолівка. У Костянтинівській громаді пошкоджено ліцей та культову споруду у Марковому", - розповів голова обладміністрації.

На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки в Званівці, зафіксовано 9 обстрілів Лиманської громади.

Пізніше, в ніч на 10 червня, окупанти завдали ракетного удару по м.Дружківка. "Уламками пошкоджено 4 будинки, амбулаторію та підприємство. Також під обстріл потрапила Рай-Олександрівка Миколаївської громади", - розповів Кириленко.