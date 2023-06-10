Від російських обстрілів за добу загинуло 7, поранено 50 мирних жителів України - Military Media Center

Семеро мирних жителів України загинули і ще 50 дістали поранень за минулу добу внаслідок обстрілів із боку російських окупантів, повідомляє Military Media Center станом на 9:00 суботи.

"За наданою Ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією, минулої доби російські війська обстріляли територію 11 областей України. З різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ОТРК, БПЛА, тактична авіація) було атаковано 129 населених пунктів і 122 об'єкти інфраструктури", - йдеться в повідомленні.