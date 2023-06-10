Події

07:17 10.06.2023

За добу відбулося 34 бойових зіткнення з ворогом на Луганщині та Донеччині

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За добу відбулося 34 бойових зіткнення з ворогом на Луганщині та Донеччині

Протягом минулої доби між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося 34 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

"Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Упродовж минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулося 34 бойових зіткнення", - йдеться в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Леонівка, Грем’яч, Бояро-Лежачі, Соснівка Чернігівської області; Хлібороб, Сорокине, Іскрисківщина, Нескучне, Волфине, Павлівське, Юнаківка, Миропілля, Мезенівка, Славгород та Велика Писарівка Сумської області, а також понад 20 населених пунктів на Харківщині. Серед них Басове, Ветеринарне, Висока Яруга, Ізбицьке, Верхня Писарівка,  Дмитрівка, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Землянки на Харківщині.

На куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів по Котлярівці Харківської області та Стельмахівці на Луганщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На лиманському напрямку, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Веселого. Завдав авіаударів по населених пунктах Невське Луганської області та Ямполівка, Дронівка, Сіверськ, Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Богданівки, успіху не мав. Завдав авіаударів поблизу населених пунктів Курдюмівка, Біла Гора і Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Званівка, Никифорівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Калинівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Північне Донецької області.

На авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік Сєверного. Завдав авіаційних ударів в районі Василівки, Первомайського та Невельського Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новодонецьке, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське і Первомайське Донецької області.

На мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат. В той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли в районі населених пунктів Георгіївка, Мар’їнка, Острівське, Курахове, Дачне, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Великої Новосілки та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів в районах Времівки, Новосілки, Новополя Донецької області та Ольгівського, Гуляйполя і Степового на Запоріжжі. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них - Времівка, Вільне Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малі Щербаки, Кам'янське та Жереб’янки Запорізької області; Марганець, Нікополь Дніпропетровської області; Тягинка Херсонської області та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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