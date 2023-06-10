Події

03:04 10.06.2023

Атака ворожих "шахедів" на Одещині спричинила загибель трьох людей, поранено понад 10 осіб

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Атака ворожих "шахедів" на Одещині спричинила загибель трьох людей, поранено понад 10 осіб

Російські окупаційні війська атакували "шахедами" Одеську область у ніч на суботу, що спричинило загибель трьох людей, поранено ще понад десять осіб, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"В результаті повітряного бою уламки одного з дронів потрапили до квартири багатоповерхівки, викликали спалах. 3 цивільних загинули. Понад 10 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, протиповітряна оборона ліквідувала всі Shahed-131/136, якими окупанти атакували область.

"Пожежа площею 50 кв. оперативно ліквідована. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо", - додали у відомстві.

Остаточну інформацію нині уточнюють. 

Теги: #україна #жертви #одеська_область #дрони

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