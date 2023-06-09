Зеленський подякував США за виділення Україні нового оборонного пакета на $2,1 млрд

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Джозефу Байдену, конгресменам і народу Сполучених Штатів Америки за виділення Україні нового оборонного пакета на $2,1 млрд.

"Сьогодні маємо новий пакет оборонної підтримки від Сполучених Штатів на понад 2 мільярди доларів. Ракети для "Patriot" та інших систем ППО, посилення нашого захисту на землі, посилення міцності всіх наших воїнів. Дякую вам, пане президенте Байдене, дякую обом партіям Конгресу та всім американцям, які хочуть перемоги свободи так само, як і українці", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Як повідомлялося, Міністерство оборони США в п'ятницю оголосило про новий пакет безпекової допомоги для України. Як повідомляється на сайті Пентагону, цей пакет на загальну суму до 2,1 мільярда доларів, що містить критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).