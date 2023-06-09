Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених

Віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив інформацію про те, що РФ передала Угорщині 11 українських військовополонених, етнічних угорців, повідомляє видання ATV.

У виданні нагадали, що раніше РПЦ оприлюднила заяву про те, що 8 червня "в рамках міжцерковного співробітництва на прохання угорської сторони відбулося передання Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях".

Водночас у ЗМІ зазначалося з посиланням на інсайдерські джерела, що передачу військовополонених не було погоджено з українською стороною.

Шем'єн відмовився розкривати подробиці, пославшись на "інтереси справи і народу".

Однак пізніше Шем'єн заявив ATV, що "все це жест РПЦ щодо Угорщини, їй ці люди зобов'язані своєю свободою".

"Це мій людський і патріотичний обов'язок", - зазначив він.