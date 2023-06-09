Події

13:57 09.06.2023

У Херсонській області створено контакт-центр для координації допомоги постраждалим

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У Херсонській області створено контакт-центр для координації допомоги постраждалим

У Херсонській області створено контакт-центр для координації допомоги постраждалим від затоплення регіону внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Чимало людей з усіх куточків України готові допомагати й надалі. Саме тому ми створили контакт-центр 0 800 101 102. Він координує надходження допомоги в регіон. Допомагає благодійникам зорієнтуватися, що необхідно першочергово", - написав Прокудін у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.

 

Теги: #херсонська_область #контакт_центр

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