У Херсонській області створено контакт-центр для координації допомоги постраждалим

У Херсонській області створено контакт-центр для координації допомоги постраждалим від затоплення регіону внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Чимало людей з усіх куточків України готові допомагати й надалі. Саме тому ми створили контакт-центр 0 800 101 102. Він координує надходження допомоги в регіон. Допомагає благодійникам зорієнтуватися, що необхідно першочергово", - написав Прокудін у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.