Події

13:38 09.06.2023

Фонд Зеленської запустив проєкт із будівництва першого житла постраждалим від війни дитячим будинкам сімейного типу

2 хв читати
Фонд Зеленської запустив проєкт із будівництва першого житла постраждалим від війни дитячим будинкам сімейного типу

Благодійний фонд першої леді України Олени Зеленської запустив проєкт "Адреса дитинства" з будівництва першого житла постраждалим від війни дитячим будинкам сімейного типу, незабаром одна з родин отримає новий дім, повідомили в її пресслужбі.

Першим майданчиком під будівництво будинку стала ділянка в с. Коротичі (Харківська область), розташована за 16 км від обласного центру, яка має розвинену інфраструктуру, включно зі школою, дитячим садком, магазинами та зупинками громадського транспорту.

Майбутні господарі будинку - сім'я Дрильчуків, які виховують вісьмох дітей. Це внутрішньо переміщена сім'я з Куп'янського району Харківської області, яка через повномасштабну війну втратила будинок.

Як повідомляється, місце будівництва майбутнього житла вже оглянули перша леді Олена Зеленська, директорка фонду Ніна Горбачова та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Домівки, які ми будемо зводити для дитячих будинків сімейного типу, – типові і просторі. Їхня площа становить 285,5 м2. Вони інклюзивні, ергономічні з теплоізоляцією, незалежною енергосистемою та укриттям", - розповіла директорка фонду Ніна Горбачова.

Першими донорами проєкту будівництва житла для постраждалих сімей стали Об'єднані Арабські Емірати. Їх благодійного внеску в $4 млн вистачить на будівництво щонайменше десяти типових будинків у різних регіонах України. Також готовність побудувати два будинки підтвердила Естонія.

Наразі на меценатів для будівництва дому очікують понад 40 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховують майже півтисячі дітей. Фонд Олени Зеленської продовжує шукати партнерів і залучати донорів, щоб забезпечити новим житлом усі постраждалі від війни ДБСТ.

Наразі відбуваються переговори про будівництво з Австралією, Словенією та Фінляндією.

Теги: #фонд #діти #нерухомість #зеленська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:31 09.06.2023
Київ розриватиме договори про оренду укриттів у разі, якщо орендар перешкоджатиме їх використанню за призначенням - Київрада

Київ розриватиме договори про оренду укриттів у разі, якщо орендар перешкоджатиме їх використанню за призначенням - Київрада

20:33 08.06.2023
В Українську Донецької області може бути застосовано примусову евакуацію дітей

В Українську Донецької області може бути застосовано примусову евакуацію дітей

14:36 08.06.2023
Стартували перші виплати грошової допомоги на ремонт житла за програмою "єВідновлення" - Кубраков

Стартували перші виплати грошової допомоги на ремонт житла за програмою "єВідновлення" - Кубраков

17:08 07.06.2023
Профільний комітет рекомендує Раді прийняти за основу законопроєкт про забезпечення житлом ВПО

Профільний комітет рекомендує Раді прийняти за основу законопроєкт про забезпечення житлом ВПО

17:02 07.06.2023
Парламент Ісландії засудив депортацію Росією українських дітей

Парламент Ісландії засудив депортацію Росією українських дітей

12:18 07.06.2023
Російські спецслужби планують вивезення українських дітей з окупованих територій - омбудсмен

Російські спецслужби планують вивезення українських дітей з окупованих територій - омбудсмен

12:08 07.06.2023
Одна дитина із трьох, які підірвалися в авто на міні на Харківщині разом із батьками, померла у лікарні - ОВА

Одна дитина із трьох, які підірвалися в авто на міні на Харківщині разом із батьками, померла у лікарні - ОВА

19:28 05.06.2023
Лубінець обговорив із представниками Ватикану порушення прав українських дітей на окупованих територіях

Лубінець обговорив із представниками Ватикану порушення прав українських дітей на окупованих територіях

11:12 05.06.2023
Будівельники та продавці будматеріалів тепер можуть підключатися до "єВідновлення"

Будівельники та продавці будматеріалів тепер можуть підключатися до "єВідновлення"

20:40 04.06.2023
Настане час, коли діти в Україні будуть захищені від російського зла - Зеленський

Настане час, коли діти в Україні будуть захищені від російського зла - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти обстріляли лікарню в Гуляйполі, двоє співробітників загинуло - Єрмак

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 15 червня в Брюсселі - Пентагон

Унаслідок нічної ракетної атаки по Житомирській області знищено шість житлових будинків, 58 пошкоджено - ОВА

У Херсонській області створено контакт-центр для координації допомоги постраждалим

Рівень води в Херсонському районі почав знижуватися - голова ДВА

ОСТАННЄ

Російські окупанти обстріляли лікарню в Гуляйполі, двоє співробітників загинуло - Єрмак

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 15 червня в Брюсселі - Пентагон

Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених

Україна проведе переговори з музеєм Алларда Пірсона щодо механізмів повернення "скіфського золота" - Джапарова

Унаслідок нічної ракетної атаки по Житомирській області знищено шість житлових будинків, 58 пошкоджено - ОВА

У Херсонській області створено контакт-центр для координації допомоги постраждалим

Застосування ворогом ракети Х-55, носія тактичного ядерного заряду, може свідчити про економію запасу високоточної далекобійної зброї - Ігнат

У Києво-Печерській лаврі вперше помоляться за упокій Івана Мазепи - Мінкультури

Рівень води в Херсонському районі почав знижуватися - голова ДВА

На Бахмутському напрямку триває робота, ворог перебуває в обороні - Сирський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА