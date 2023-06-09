Фонд Зеленської запустив проєкт із будівництва першого житла постраждалим від війни дитячим будинкам сімейного типу

Благодійний фонд першої леді України Олени Зеленської запустив проєкт "Адреса дитинства" з будівництва першого житла постраждалим від війни дитячим будинкам сімейного типу, незабаром одна з родин отримає новий дім, повідомили в її пресслужбі.

Першим майданчиком під будівництво будинку стала ділянка в с. Коротичі (Харківська область), розташована за 16 км від обласного центру, яка має розвинену інфраструктуру, включно зі школою, дитячим садком, магазинами та зупинками громадського транспорту.

Майбутні господарі будинку - сім'я Дрильчуків, які виховують вісьмох дітей. Це внутрішньо переміщена сім'я з Куп'янського району Харківської області, яка через повномасштабну війну втратила будинок.

Як повідомляється, місце будівництва майбутнього житла вже оглянули перша леді Олена Зеленська, директорка фонду Ніна Горбачова та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Домівки, які ми будемо зводити для дитячих будинків сімейного типу, – типові і просторі. Їхня площа становить 285,5 м2. Вони інклюзивні, ергономічні з теплоізоляцією, незалежною енергосистемою та укриттям", - розповіла директорка фонду Ніна Горбачова.

Першими донорами проєкту будівництва житла для постраждалих сімей стали Об'єднані Арабські Емірати. Їх благодійного внеску в $4 млн вистачить на будівництво щонайменше десяти типових будинків у різних регіонах України. Також готовність побудувати два будинки підтвердила Естонія.

Наразі на меценатів для будівництва дому очікують понад 40 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховують майже півтисячі дітей. Фонд Олени Зеленської продовжує шукати партнерів і залучати донорів, щоб забезпечити новим житлом усі постраждалі від війни ДБСТ.

Наразі відбуваються переговори про будівництво з Австралією, Словенією та Фінляндією.