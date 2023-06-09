У Києві 3 тис. укриттів обладнають автоматизованою системою відкриття - КМДА

У Києві планується оснастити близько 3 тисяч укриттів автоматизованою системою відкриття, щоб доступ до укриттів під час повітряної тривоги був гарантований, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Також міська влада планує придбати та встановити як додаткові близько 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання, повідомляє пресслужба КМДА в телеграм-каналі.

"Учора депутати на сесії ухвалили рішення про те, що на ремонт та облаштування укриттів цього року додатково спрямують 750 млн грн. Також ми проведемо позапланову інвентаризацію наявних підвальних і цокольних приміщень, щоб ними, де це технічно можливо, доповнити фонд захисних споруд. Адже використання ворогом балістичної зброї спонукає нас створювати додаткові укриття в оперативній доступності для людей, насамперед у спальних районах міста", - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Зазначається, що міська влада працює над оснащенням наявних споруд цивільного захисту автоматизованою системою доступу. Кодові системи вже почали тестувати в Дарницькому районі. І далі їх запровадять у всьому місті.