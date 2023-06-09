Події

09:29 09.06.2023

Пентагон оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд - ЗМІ

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Пентагон оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд - ЗМІ

Пентагон уже в п'ятницю планує оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму понад $2 млрд, повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За їхніми даними, гроші, виділені в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, підуть на закупівлю пускових установок і ракет Hawk, а також двох типів удосконалених зенітних ракет Patriot - Patriot Advanced Capability Missile-3 виробництва Lockheed Martin Corp. і GEM-T виробництва Raytheon Technologies Corp.

 

Теги: #пентагон #військова_допомога

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