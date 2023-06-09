У Криму місцеві ЗМІ замовчують про підрив військами РФ дамби Каховської ГЕС

У тимчасово окупованому Криму, зокрема, в Сімферополі, місцеві ЗМІ замовчують про підрив росіянами дамби Каховської ГЕС, через побоювання окупаційної влади паніки серед населення.

"У тимчасово окупованому Криму, зокрема, у Сімферополі, спостерігається тенденція замовчування місцевими ЗМІ факту знищення російськими окупантами Каховської ГЕС та наслідків цієї катастрофи. Відомо, що місцева окупаційна влада занепокоєна можливою панікою серед населення", - повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ в п'ятницю.