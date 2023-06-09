Події

07:11 09.06.2023

ЗС України за добу відбили понад 43 атаки РФ

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ЗС України за добу відбили понад 43 атаки РФ

За минулу добу вівторка, 8 червня, ЗСУ відбили понад 43 атаки окупантів, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, повідомили в Генштабі.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулося 43 бойові зіткнення", - повідомляється в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України у фейсбуці у четвер.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ.

На лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Веселого Донецької області.

На бахмутському напрямку росіяни вели наступальні дії біля населених пунктів Оріхове-Василівка, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, успіху не мали.

На авдіївському напрямку противник зробив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Опитне.

На мар'їнському напрямку українські захисники відбили всі ворожі атаки у міста Мар'їнка. Противник зазнав втрат.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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