В Уманському районі рятувальники ліквідували наслідки вечірнього обстрілу

В Уманському районі Черкаської області рятувальники ліквідували наслідки ракетного обстрілу окупантів, повідомляється про руйнування автомийки та промислового об'єкту, пожежі на місцях загасили, повідомляє ДСНС.

"Черкаська область: рятувальники ліквідували наслідки ракетних ударів. Зруйновано приміщення автомийки та промислового об'єкту. Пожежі, що виникли на місцях обстрілів ліквідовано. Від ДСНС залучено 6 одиниць техніки та 26 рятувальників.", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Відомо про 8 постраждалих станом на 22:20.

Як повідомлялося, в Уманському районі Черкаської області внаслідок атаки окупантів зафіксовано 2 прильоти, по промисловому об'єкту та автомийці.