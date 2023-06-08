Події

22:57 08.06.2023

В Уманському районі рятувальники ліквідували наслідки вечірнього обстрілу

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В Уманському районі рятувальники ліквідували наслідки вечірнього обстрілу

В Уманському районі Черкаської області рятувальники ліквідували наслідки ракетного обстрілу окупантів, повідомляється про руйнування автомийки та промислового об'єкту, пожежі на місцях загасили, повідомляє ДСНС.

"Черкаська область: рятувальники ліквідували наслідки ракетних ударів. Зруйновано  приміщення автомийки та промислового об'єкту. Пожежі, що  виникли на місцях обстрілів ліквідовано. Від ДСНС залучено 6 одиниць техніки та 26 рятувальників.", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Відомо про 8 постраждалих станом на 22:20.

Як повідомлялося, в Уманському районі Черкаської області внаслідок атаки окупантів зафіксовано 2 прильоти, по промисловому об'єкту та автомийці.

 

Теги: #умань #україна #обстріл

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