З підтоплених територій Херсонської області евакуйовано 2339 осіб, із них 120 дітей - МВС

Наразі з підтоплених унаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС територій евакуйовано 2339 осіб, із них 120 дітей, повідомляє МВС.

В оперативній інформації про ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС у телеграм-каналі МВС у четвер увечері зазначено: "З підтоплених територій евакуйовано 2339 осіб (із них 120 дітей). Врятовано 563 особи (з них 28 дітей)".

За інформацією МВС, надано психологічну допомогу 201 людині, розгорнуто роботу 9 евакуаційних пунктів.

Зазначається, що від початку робіт до Служби порятунку надійшло 856 звернень громадян.

За попередніми даними, загалом підтоплено 32 населені пункти та 3625 будинків на правому березі Дніпра.