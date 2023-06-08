Російські окупанти п'ять разів обстріляли Нікопольський район

Російські окупаційні війська станом на 19:30 четверга, 8 червня, 5 разів обстріляли із застосуванням артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"У результаті артилерійських обстрілів по Нікополю постраждав 30-річний чоловік. Був госпіталізований із діагнозом мінно-вибухова травма, акубаро-травма. Отримав необхідну допомогу від медиків і лікування амбулаторно. Також унаслідок обстрілу пошкоджено універмаг, адмінбудівлю, готель, 4 п'ятиповерхові житлові будинки, 2 легкові автомобілі, 1 лінію електропередачі", - написав Лукашук у телеграм-каналі.

Решта обстрілів були по Марганецькій громаді. Рятувальники проводять обстеження території.

В інших громадах обстрілів не зафіксовано.