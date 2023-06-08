"Епіцентр" передав гуманітарну допомогу до Херсонської області

Компанія "Епіцентр" передала гуманітарну допомогу людям, що постраждали внаслідок затоплень у Херсонській області, та рятувальникам, які ліквідують наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС.

Як повідомила пресслужба компанії, до Херсонської області вже передали 10 надувних човнів і партію рятувальних жилетів. Також виділено кошти на придбання великогабаритного плавзасобу для евакуації постраждалих.

"Підрив Каховської ГЕС - це найбільша техногенна катастрофа в Європі за останні десятиліття. Безумовно, у цей важкий час компанія не може стояти осторонь горя людей і готова надати необхідну допомогу для порятунку життів та подолання наслідків трагедії", - наведено в повідомленні слова генерального директора "Епіцентру К" Петра Михайлишина.

Торговельні центри в районі лиха були в повному обсязі забезпечені необхідними товарами, зазначає пресслужба. Компанія також перебуває на зв'язку зі співробітниками в регіоні підтоплень, надає їм необхідну допомогу.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того самого року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту. Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торговельних центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - повністю знищено.

Попри суттєві втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні мільйонів гривень і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході та в центрі України).

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).