Суд засудив до 10 років позбавлення волі російського агента, який вербував українців для диверсій в Одеській області

Суд за підтримки публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури визнав уродженця Дніпра винним у сприянні вчиненню терористичного акту.

"Прокурор у суді довів, що на початку 2014 року чоловік, будучи прихильником руху "антимайдан" і не погоджуючись з ідеями Революції Гідності, виїхав на постійне проживання до Росії. Там розробив подальший план дестабілізації ситуації в Україні та створення так званої "Новоросії". У квітні-червні 2014 року він завербував двох мешканців Одеси для вчинення терактів на території міста", - повідомляє Офіс генерального прокурора в телеграм-каналі.

Зокрема, зловмисник підірвав будівлі військових комісаріатів, банкоматів і відділень "ПриватБанку", майно компанії "Рошен", ПрАТ "Одеський консервний завод", ДП "Одеський обласний радіотелевізійний передавальний центр" та Одеської філії Національної телекомпанії України.

"За завданням куратора виконавці здійснювали фото-відеофіксацію адмінбудівель і військових комісаріатів, підшукували вибухові речовини та пристрої для вибухів і підпалів. Для підготовки до диверсійних і терористичних акцій в Одесі виконавці отримали грошову винагороду, а також ноутбуки та флешки з програмним забезпеченням для створення криптографічно шифрованих з'єднань", - зазначає прокуратура.

Завдяки оперативним заходам правоохоронці попередили злочинну діяльність групи. Вироком суду організатору призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.