Події

18:42 08.06.2023

На сході України точаться важкі бої, за добу відбулося 26 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

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На сході України точаться важкі бої, за добу відбулося 26 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Тривають важкі бої за кожен квадратний метр. Протягом цієї доби на зазначених ділянках фронту відбулося 26 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, на лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого на Донеччині, на авдіївському напрямку здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Опитне.

"На бахмутському напрямку противник намагався поліпшити тактичне положення, вів наступальні дії в напрямку Іванівського, успіху не мав... На мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Противник зазнав втрат", - повідомляється у зведенні.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

За даними Генштабу, на полігонах Білорусі продовжують перебувати окремі збройні сили РФ.

Теги: #схід #бої

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