Події

17:11 08.06.2023

Дев'ятеро людей загинули в Олешках унаслідок повені, спричиненої підривом Каховської ГЕС, - міський голова

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Дев'ятеро людей загинули в Олешках (Херсонська область) унаслідок затоплення населеного пункту після підриву Каховської ГЕС, повідомив міський голова Євген Рищук.

"Наразі підтверджених (загиблих - ІФ-У) ... дев'ятеро", - сказав Рищук в ефірі національного телемарафону в четвер.

Він уточнив, що вчора було відомо про одного загиблого, а вже сьогодні протягом останньої години "виловили вісім тіл".

Рищук прогнозує, що жертв екологічної катастрофи буде більше.

"Ми бачимо, що це не останні жертви від цієї повені",- зазначив міський голова.

За його словами, від початку повені минуло вже дві доби, і тіла потонулих у дворах починають спливати, а про тих, хто загинув у своїх будинках, можна буде дізнатися після того, як вода почне відходити.

Рищук також повідомив, що годину тому (близько 15:00 - ІФ-У) російські війська обстріляли людей, яких евакуювали з дахів будинків і які перебували в будівлі школи.

"Щодо жертв там я інформації ще не маю", - сказав мер.

Він також зазначив, що немає поки що інформації і щодо зниклих безвісти.

Крім цього, Рищук повідомив, що сотні людей досі залишаються на дахах будинків.

Він розповів, що в одному із сіл Олешківської громади понад 60 людей другу добу чекають на допомогу на піщаному кургані просто неба.

Водночас Рищук наголосив, що окупаційна влада нічого не робить для порятунку жителів.

Міський голова також зазначив, що з першої години ночі 8 червня "підняття води закінчилося і видно, що вода починає відходити".

Олешки розташовані на лівому березі Дніпра і тимчасово окуповані Російською Федерацією.

Теги: #жертви #затоплення #олешки

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