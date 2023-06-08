Київ до кінця року запустить новий цифровий сервіс для ветеранів - "Електронний кабінет захисника"

У Києві, як очікують, до кінця поточного року запустять "Електронний кабінет захисника", у якому можна замовити й оформити приблизно 45 муніципальних послуг і понад 140 державних, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні представили членам Координаційної ради міста з питань реінтеграції та підтримки киян-захисників новий сервіс, який створює столиця, - "Електронний кабінет захисника", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

"Коли наші захисники повертаються додому, всі говорять про одну з головних проблем: щоб підтвердити свій статус, їм треба зібрати безліч документів у купі інстанцій. Саме тому Київ, як сучасне цифрове місто, розробляє та впроваджує "Електронний кабінет захисника", – зауважив Кличко.

Як повідомляється, у ньому можна буде швидко замовити й оформити близько 45 муніципальних послуг і понад 140 - державних: від соціальних і медичних до освітніх і допомоги в працевлаштуванні.

"Сервіс дасть змогу отримувати послуги за принципом "єдиного вікна". У смартфоні, не виходячи з дому, можна буде замовити одночасно всі доступні послуги, дізнатися інформацію щодо статусу заявки, отримати зворотний зв'язок після її розгляду. Запустити роботу "Електронного кабінету захисника" місто планує до кінця 2023 року", - уточнив Кличко.