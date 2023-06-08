У Херсоні через обстріл під час евакуації загинула одна людина, двоє поранені, у населених пунктах області ще четверо постраждалих

За процесуального керівництва Херсонської та Олешківської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 8 червня російські військові обстріляли обласний центр та населені пункти у Херсонському районі. Через прицільні удари окупантів під час проведення евакуаційних заходів у місті загинула цивільна особа. Ще двоє людей отримали травми", - йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Крім цього, в одному із сіл через обстріли травмовані четверо місцевих жителів. Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.