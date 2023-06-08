Окупанти обстрілюють місця евакуації людей у Херсоні, щонайменше троє постраждалих - МВС

Російські окупанти обстрілюють місця евакуації постраждалих від підтоплення жителів Херсона, відомо про щонайменше трьох постраждалих: цивільну жінку, поліцейського і рятувальника, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Обстріл Херсона! Ворог бʼє по місцях евакуації людей. Зараз відомо про щонайменше трьох потерпілих: цивільну жінку, поліцейського та рятувальника. Усім надається необхідна допомога", - повідомляється в телеграм-каналі МВС у четвер.

За інформацією МВС, обстріл розпочався саме під час евакуації громадян, чиї будинки виявилися підтопленими.

"Росія покинула в біді людей на окупованій частині Херсонщини. І продовжує заважати Україні рятувати найцінніше - людські життя", - йдеться в повідомленні.