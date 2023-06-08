Події

14:05 08.06.2023

До завершення війни країни НАТО не вводитимуть свої війська в Україну - Кулеба

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До завершення війни країни НАТО не вводитимуть свої війська в Україну - Кулеба

Країни НАТО не вводитимуть війська на територію України, доки не закінчиться війна, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"До завершення збройного конфлікту на території України іноземні держави не вводитимуть свої війська в Україну. Більше того, ми цього не просимо. Ми говоримо: дайте нам зброю", - сказав Кулеба в ефірі "Сніданок з 1+1" у четвер.

Водночас Кулеба зазначив, що після того, як Україна стане членом НАТО, коли закінчиться війна, українські бригади стоятимуть в інших країнах НАТО і захищатимуть їх.

Міністр знову наголосив, що членство України в НАТО не може завершити війну, але може запобігти новим війнам.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив The Guardian, що в рамках дискусії про майбутні гарантії безпеки для України окремі члени НАТО можуть погодитися на введення на українську територію своїх військ.

На думку Расмуссена, якщо НАТО не зможе ухвалити рішення про кроки щодо членства України або її гарантії безпеки на саміті у Вільнюсі, "існує чітка можливість того, що деякі країни можуть вжити заходів індивідуально".

"Відомо, що Польща дуже залучена до надання конкретної допомоги Україні. І я не виключаю, що Польща буде ще більше залучена в цьому контексті на національному рівні, а за нею підуть країни Балтії, можливо, навіть із можливістю введення військ на місцях", - сказав він.

За словами колишнього генсека Альянсу, Варшава "серйозно розгляне можливість створення коаліції охочих, якщо Україна нічого не отримає у Вільнюсі", а для України було б цілком законно звернутися по таку військову допомогу.

Теги: #нато #україна #війна

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