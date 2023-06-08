IDS Ukraine передасть постраждалим від підриву Каховської ГЕС регіонам 1,072 млн літрів води

Група компаній IDS Ukraine, що виробляє мінеральну воду під ТМ "Моршинська" і "Миргородська", як гуманітарну допомогу почала відвантаження 1,072 млн літрів води в регіони, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, повідомляється в пресрелізі холдингу в четвер.

"Як провідний виробник питної води ми не могли залишитися осторонь цієї катастрофи. IDS Ukraine задовольнятиме всі запити від партнерів і волонтерів, щоб допомогти безоплатною продукцією якомога більшій кількості людей, які постраждали від катастрофи на Каховській ГЕС", - зазначив генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук.

Холдинг безоплатно надає продукцію, яка обчислюється сотнями тисяч пляшок води та енергетичного напою, тим, хто опинився в зоні техногенного лиха та за прямим запитом від ДСНС. За даними на 7 червня, надійшла заявка на поставку 1,072 млн літрів води. Обсяг змінюватиметься залежно від запитів, уточнили у пресслужбі.

Крім цього, IDS Ukraine з моменту катастрофи значно збільшив відвантаження питної води до роздрібних мереж постраждалих регіонів. Значні обсяги доставляються в магазини зі складів на заводах у Моршині та Миргороді. Паралельно до регіонів, яких торкнулася техногенна катастрофа, переспрямовано додаткові запаси води з розподільчих центрів у найближчих областях - Одеській, Миколаївській тощо, зазначили в холдингу.

IDS Ukraine протягом двох діб значно наростила виробництво, щоб задовольнити потребу українців у якісній питній воді. Компанія збільшила замовлення таропакувальних матеріалів для виготовлення додаткового обсягу продукції, щоб усі, хто намагається зараз поповнити запаси води, могли це зробити. Підвищений попит наразі спостерігається, зокрема, у Херсоні, Миколаєві, Кривому Розі, Запоріжжі, Одесі та Дніпрі, пояснили в холдингу.

У пресслужбі також акцентували увагу на тому, що холдинг відмовився від підвищення відпускних цін на питну воду.

"IDS Ukraine продовжить наполегливо працювати, щоб потреба в такому критично важливому продукті, як питна вода, була вчасно задоволена", - резюмував генеральний директор холдингу.

IDS Ukraine від початку війни безкоштовно постачає критично важливий продукт тим, хто його потребує найбільше - переселенцям, військовим, ДСНС, пораненим, хворим. Загалом загальний рівень допомоги вже перевищив 150 млн грн.

IDS Ukraine - українська група компаній, заснована 1996 року, найбільший національний виробник бутильованих вод. До складу холдингу входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистриб'юторська компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".

ГК володіє торговими марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" і "Аква Лайф".