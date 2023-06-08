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12:14 08.06.2023

ДБР затримує топменеджмент і власників концерну, що постачав комплектувальні для ВПК РФ, серед затриманих - ексдепутат "Партії регіонів"

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ДБР затримує топменеджмент і власників концерну, що постачав комплектувальні для ВПК РФ, серед затриманих - ексдепутат "Партії регіонів"

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) встановлюють і затримують топменеджмент і власників концерну, що постачав комплектувальні для ВПК РФ, серед затриманих - колишній народний депутат, член "Партії регіонів".

Радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сапьян у четвер в ефірі Національного телемарафону повідомила, що йдеться про розслідування справи щодо поставок концерном, у якого є заводи в Сумах і Полтаві, комплектувальних для ВПК РФ.

За словами Сапьян, ці заводи виготовляли певні комплектувальні та відправляли їх на російський ринок навіть після повномасштабного вторгнення

"З 2014 року... завод продовжив 95% своєї продукції експортувати на ринок РФ", - нагадала вона.

"На сьогоднішній день слідчі та оперативники ДБР за процесуального керівництва Офісу генпрокурора встановлюють і затримують власників і топменеджмент цього концерну, який продовжував забезпечувати російський ВПК комплектувальними", - повідомила Сапьян.

За її словами, частину топменеджменту підприємств уже затримано, частину встановлюють. "Оголошуються підозри у створенні злочинної організації та пособництві державі-агресору", - уточнила вона. "Зокрема, сьогодні затримано організатора схеми - колишнього народного депутата-члена "Партії регіонів", наразі проводиться понад 30 обшуків", - сказала радниця із комунікацій ДБР.

Вона уточнила, що колишній депутат є засновником і власником концерну, ім'я депутата Сапьян не повідомила. Також, за її словами, під час обшуків, зокрема, було виявлено російські паспорти. Вона нагадувала, що розслідування справи триває вже понад рік.

Ще частину учасників схеми, як зазначила радниця з комунікацій, буде оголошено в розшук.

"Серед підозрюваних є і громадяни РФ. Поки що підозри їм будуть пред'явлені в заочній формі", - додала вона.

Радниця з комунікацій наголосила, що наразі роботу підприємств обмежено, постачання комплектувальних через треті країни до РФ заблоковано.

За її словами, під час повномасштабного вторгнення РФ до України концерн постачав до РФ продукцію через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки.

"Саме ці фірми-прокладки робили замовлення в українського виробника - заводів, які розміщені в Сумах і в Полтаві... далі продукцію передавали третій стороні, як з'ясувалося, це РФ", - уточнила Сапьян.

Теги: #рф #впк #концерн #дбр

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