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10:34 08.06.2023

Масовий мор риби зафіксовано у Дніпропетровській області внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС - голова ОВА

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Масовий мор риби зафіксовано у Дніпропетровській області внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС - голова ОВА

Понад 850 кг риби загинуло в Дніпропетровській області внаслідок стрімкого обміління водосховища, спричиненого підривом росіянами Каховської гідроелектростанції, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Мар’янському Зеленодольської громади стався масовий мор риби. Все через стрімке обміління водосховища, яке спричинили росіяни, підірвавши Каховську ГЕС. Загинули понад 850 кілограмів біоресурсів... Берегову лінію від риби вже очистили. Тепер її утилізують", - написав він у телеграм-каналі в четвер уранці.

Лисак також зазначив, що збитки, завдані російськими окупантами рибному господарству Дніпропетровської області, становлять понад 7,6 млн грн.

 

Теги: #дніпропетровщина #загибель #риба

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