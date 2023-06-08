Події

10:29 08.06.2023

Затримано директора київського "Гідропарку" за вимагання хабаря на розміщення каруселей

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За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва на одержанні неправомірної вигоди викрито директора комунального підприємства "Парк культури та відпочинку "Гідропарк", повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в четвер.

"За даними слідства, директор комунального підприємства, що підпорядковується департаменту культури КМДА, вимагав від представника приватного товариства неправомірну вигоду за надання дозволу на розміщення в парку дитячих каруселей", - ідеться в повідомленні пресслужби.

Під час контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу та отримання посадовцем 30 тис. грн за договором. Надалі підприємець мав платити керівнику парку особисто ще 20 тис. грн щомісяця.

Як повідомляється, 7 червня під час отримання зазначеної суми посадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішуються питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Теги: #хабар #гідропарк

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