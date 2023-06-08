Вода біля Каховської ГЕС забрала безліч протипіхотних мін, які тепер загрожують підтопленим районам

Протипіхотні міни, які могло змити внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС, становлять небезпеку для підтоплених районів півдня України, повідомляє пресслужба Міжнародної благодійної організації Care International.

"Район, де була Каховська гребля, усіяний мінами, які зараз плавають у воді і становлять величезну небезпеку. Крім того, ми дуже стурбовані катастрофічними наслідками цього вибуху для довкілля", - каже керівник представництва Care International в Україні Фабріс Мартін.

Зокрема, він акцентує на розливі нафти в регіоні та знищенні заповідних земель.

"У річку Дніпро вилилося щонайменше 150 тонн нафти з ризиком подальшого витоку понад 300 тонн. Це може призвести до зникнення Нижньодніпровського національного природного парку, а це понад 80 тис. га заповідних земель", - зазначив Мартін у повідомленні, опублікованому на сайті організації.

Він закликав партнерів збільшити фінансову підтримку, щоб допомогти найбільш уразливим, а також надати рятувальне обладнання та допомогу Україні.