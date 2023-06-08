Окупанти не були готові до наслідків підриву Каховської ГЕС, зазнали втрат особового складу, провізії та техніки

Окупанти не підготувалися до наслідків підриву Каховської ГЕС, унаслідок цього серед підрозділів армії РФ є вбиті й травмовані, а також є втрати провізії та бойової техніки, повідомляє Генштаб Збройних сил України в четвер.

"Окупанти не були готові до наслідків підриву дамби Каховської ГЕС, зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Зокрема, у підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі ЗС РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісти", - ідеться у зведенні, опублікованому на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Також сказано, що в зазначених підрозділах противника втрачено кілька польових складів із боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.

"Водночас, 6 червня, відбулася масова евакуація цивільного населення з міста Каховка, під час якої люди використовували власний автомобільний транспорт. Разом із цивільним населенням евакуаційними маршрутами скористалися російські окупанти. Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів як живий щит", - наголошується у зведенні.