Події

06:57 08.06.2023

Українська авіація 23 рази атакувала місця зосередження окупантів, знищено чотири БПЛА і чотири пункти управління

1 хв читати
Українська авіація 23 рази атакувала місця зосередження окупантів, знищено чотири БПЛА і чотири пункти управління

Авіація Сил оборони за добу завдала 23 удари по зосередженнях особового складу і 4 - по зенітно-ракетних комплексах армії РФ, знищено 4 розвідувальних БПЛА, 4 пункти управління, повідомляє Генштаб Збройних сил України в четвер.

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Минулої доби нашими захисниками було знищено 4 ворожі розвідувальні БпЛА", - зазначається у зведенні.

Також за даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 4 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 складів боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:14 08.06.2023
За добу окупанти завдали 5 ракетних і 48 авіаційних ударів, на лінії фронту було 30 бойових зіткнень

За добу окупанти завдали 5 ракетних і 48 авіаційних ударів, на лінії фронту було 30 бойових зіткнень

07:07 08.06.2023
Окупанти не були готові до наслідків підриву Каховської ГЕС, зазнали втрат особового складу, провізії та техніки

Окупанти не були готові до наслідків підриву Каховської ГЕС, зазнали втрат особового складу, провізії та техніки

19:06 07.06.2023
Російські окупанти за добу завдали 28 авіаційних ударів по території України

Російські окупанти за добу завдали 28 авіаційних ударів по території України

08:19 07.06.2023
ЗС України ліквідували майже тисячу окупантів, літак, сім БПЛА, 37 артилерійських систем, 13 танків, 17 бронемашин противника

ЗС України ліквідували майже тисячу окупантів, літак, сім БПЛА, 37 артилерійських систем, 13 танків, 17 бронемашин противника

07:04 07.06.2023
За добу відбулося понад 30 бойових зіткнень із ворогом

За добу відбулося понад 30 бойових зіткнень із ворогом

19:06 06.06.2023
Російські окупанти за добу завдали 35 ракетних і 30 авіаційних ударів по території України

Російські окупанти за добу завдали 35 ракетних і 30 авіаційних ударів по території України

18:56 06.06.2023
Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

08:11 06.06.2023
Сили оборони ліквідували 800 окупантів, 1 вертоліт, 35 крилатих ракет, 23 БПЛА, 36 артилерійських систем, 12 танків, 20 бронемашин противника

Сили оборони ліквідували 800 окупантів, 1 вертоліт, 35 крилатих ракет, 23 БПЛА, 36 артилерійських систем, 12 танків, 20 бронемашин противника

07:40 06.06.2023
ЗС України за добу відбили понад 40 атак РФ

ЗС України за добу відбили понад 40 атак РФ

07:37 06.06.2023
Авіація завдала по ворогу 19 авіаударів за добу, а також п’ять по ЗРК противника

Авіація завдала по ворогу 19 авіаударів за добу, а також п’ять по ЗРК противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу окупанти завдали 5 ракетних і 48 авіаційних ударів, на лінії фронту було 30 бойових зіткнень

Окупанти не були готові до наслідків підриву Каховської ГЕС, зазнали втрат особового складу, провізії та техніки

Ми маємо притягнути до відповідальності окупантів за підрив Каховської ГЕС

Зеленський закликав центральну та місцеву владу зробити все для допомоги постраждалим від теракту на Каховській ГЕС

Міжнародні організації мають допомогти людям на окупованій частині Херсонщини - Зеленський

ОСТАННЄ

8 червня: Яке сьогодні свято

Росіяни 17 разів обстріляли прикордонну зону Сумської області, пошкоджено адміністративні будівлі та церкву - ОВА

Троє людей загинули - дорослі та одна дитина, ще п'ятеро дістали поранення внаслідок обстрілу Українська Донецької області

Ми маємо притягнути до відповідальності окупантів за підрив Каховської ГЕС

Зеленський закликав центральну та місцеву владу зробити все для допомоги постраждалим від теракту на Каховській ГЕС

Міжнародні організації мають допомогти людям на окупованій частині Херсонщини - Зеленський

Окупанти упродовж дня обстрілювали Нікополь та Мирівську громаду Дніпропетровської області, пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад і підприємства

В окупованій Голій Пристані Херсонської області затоплено 196 будинків, рівень води продовжує підвищуватися

Уже є інформація про перших загиблих в Олешках унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

Меліоративна інфраструктура в прилеглих до Каховського водосховища районах повністю виведена з ладу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА