Українська авіація 23 рази атакувала місця зосередження окупантів, знищено чотири БПЛА і чотири пункти управління

Авіація Сил оборони за добу завдала 23 удари по зосередженнях особового складу і 4 - по зенітно-ракетних комплексах армії РФ, знищено 4 розвідувальних БПЛА, 4 пункти управління, повідомляє Генштаб Збройних сил України в четвер.

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Минулої доби нашими захисниками було знищено 4 ворожі розвідувальні БпЛА", - зазначається у зведенні.

Також за даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 4 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 складів боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника.